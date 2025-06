carlo conti e la moglie francesca vaccaro festeggiano 13 anni insieme e lui le dedica parole dolcissime

Carlo Conti e Francesca Vaccaro celebrano 13 anni di amore e complicità, condividendo sui social parole dolcissime che emozionano i loro fan. Un traguardo importante, frutto di passione e dedizione reciproca, che testimonia la forza del loro legame. Da quel magico giorno del 2011, il loro percorso si è arricchito di momenti speciali, dimostrando che il vero amore resiste al tempo e alle sfide della vita. Ecco come hanno deciso di festeggiare!

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro sono festeggiano il loro tredicesimo anniversario di matrimonio con parole dense di significato sui rispettivi profili social. Ecco la dedica! Il 16 giugno 2011 Carlo Conti e Francesca Vaccaro convolavano a nozze, felici più che mai di coronare il loro sogno d'amore. Da quel giorno sono trascorsi 13 anni ricchi di gioie, momenti intensi, di sentimenti sempre più forti e in crescita. Nel festeggiare il loro tredicesimo anno di matrimonio, i due hanno scelto di condividere la loro felicità con i follower, pubblicando nei loro rispettivi profili social una dedica significativa per un legame indissolubile.