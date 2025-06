Carignano scomparso un uomo di 75 anni | l' allarme dei parenti sui social in corso le ricerche

Carignano è in fermento: Antonio Groppo, 75 anni, è scomparso nel nulla venerdì mattina. I suoi familiari, preoccupati e disperati, hanno lanciato un appello sui social, sperando in un aiuto collettivo per ritrovarlo. Le ricerche sono ancora in corso, e ogni segnale potrebbe essere fondamentale. La comunità si stringe attorno alla famiglia, nella speranza di un lieto ritorno di Antonio.

Da venerdì mattina, intorno alle 9.30 del 20 giugno 2025, più nessuna traccia. Sono ore di apprensione per i familiari e amici di Antonio Groppo, 75enne residente a Carignano, provincia di Torino. Dalle prime ore di ieri pomeriggio è scattata la ricerca da parte dei parenti che, sui social, hanno.

