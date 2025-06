Carenze igieniche chiusi un ristorante e una pizzeria nel sud pontino

Le recenti ispezioni dei carabinieri del Nas nel sud pontino hanno portato alla chiusura di un ristorante a Gaeta e di una pizzeria a Fondi, evidenziando gravi carenze igieniche. Centinaia di chili di cibo sono stati destinati allo smaltimento per conservazione inadeguata, mettendo a rischio salute e sicurezza. Questi interventi sottolineano l’importanza di mantenere elevati standard di igiene nel settore alimentare. La tutela dei consumatori resta una priorità fondamentale per garantire un’estate all’insegna della sicurezza.

Due locali chiusi, a Gaeta e Fondi, per carenze igieniche, e centinaia di chili di cibo mandati al macero per conservazione non corretta. È il risultato degli ultimi controlli effettuati nel quadro dell’operazione “Estate tranquilla 2025”, svolta dai carabinieri del Nas di Latina con il supporto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Š Latinatoday.it - Carenze igieniche, chiusi un ristorante e una pizzeria nel sud pontino

