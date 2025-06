Carenze igieniche chiusi due locali uno a Fondi e uno a Gaeta

Due locali, a Gaeta e Fondi, sono stati chiusi per gravi carenze igieniche, e centinaia di chili di cibo sono stati smaltiti a causa di cattive pratiche di conservazione. Un intervento deciso dei carabinieri del NAS di Latina nell'ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025” mette in luce l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza alimentare, tutelando la salute dei cittadini e rafforzando il rispetto delle normative. La lotta contro le irregolarità continua con fermezza.

