Carcerazione a Serino per un 35enne condannato per spaccio di cocaina

Una serata di ordinaria attività si trasforma in un episodio importante per la giustizia locale: i Carabinieri di Serino hanno arrestato un 35enne condannato per spaccio di cocaina, assicurandolo alla custodia cautelare. L’operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza della comunità. Motivo del provvedimento Il...

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno eseguito nella serata di ieri un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo di 35 anni, residente a Serino. Motivo del provvedimento Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Carcerazione a Serino per un 35enne condannato per spaccio di cocaina

In questa notizia si parla di: serino - carcerazione - 35enne - condannato

Serino, deteneva cocaina ai fini di spaccio: 35enne condotto in carcere.

Abusi sessuali su un ragazzo di Serino senegalese condannato a 4 anni - Fode Gassama è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione al termine del rito abbreviato. Come scrive ilmattino.it

Debito di droga finisce nel sangue, 35enne viterbese condannato a 4 anni e 8 mesi - Debito di droga finisce nel sangue, 35enne viterbese condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio. Segnala ilmessaggero.it