Carboni | Sofferto tanto negli ultimi mesi Emozione enorme con l’Inter!

Valentin Carboni torna dopo un brutto e lungo infortunio e porta l’Inter alla vittoria. Il giovane argentino, cresciuto in nerazzurro, racconta tutta la sua emozione al Mondiale per Club. DEDICA – Valentin Carboni si prende la scena in Inter-Urawa Red. Alla fine della gara, intervistato da Dazn, dichiara: « Sono molto contento per questa vittoria perchĂ© ce la meritavamo e dovevamo vincere per forza per continuare a sognare in questo Mondiale per Club. Per me è un’emozione molto grande perchĂ© ho sofferto tanto in questi mesi, sono stati molto difficili per me. Volevo dedicare questo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati tanto vicini in questi mesi difficili. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni: «Sofferto tanto negli ultimi mesi. Emozione enorme con l’Inter!»

Politano: “Attraversato ogni emozione, sofferto e gioito insieme. Ne manca una, noi con voi” - Matteo Politano ci racconta le emozioni condivise con la squadra: tra sofferenze e gioie, ogni momento è stato intenso.

Sacchi non si nasconde: «Ho sofferto in Parma-Napoli. L’Inter quest’anno ha rinunciato a giocare, Inzaghi deve smetterla…» - Arrigo Sacchi non si nasconde e ammette le difficoltà dell'Inter in questa stagione, sottolineando il percorso complicato di Napoli e la rinuncia della squadra di Inzaghi.

