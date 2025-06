carambola fra tre auto lungo la mezzina traffico in tilt

Un tremendo incidente ha paralizzato il traffico sulla Mezzina di Offida, coinvolgendo tre auto in una spettacolare carambola. La collisione, avvenuta intorno alle 18 presso l’ex fornace, ha causato danni ingenti ma, per fortuna, nessun ferito. Le forze dell’ordine di Ripatransone stanno ora lavorando per chiarire la dinamica del sinistro, mentre i residenti attendono risposte e riprendono le loro attività quotidiane. Da una prima ricostruzione emergono dettagli chiave che potrebbero fare luce sull’accaduto.

Offida (Ascoli), 21 giugno 2025 – Incidente lungo la Mezzina, all’altezza dell’ex fornace di Offida, oggi intorno alle 18. Il bilancio è di tre auto danneggiate: una Sandero, una Nissan e una Golf Volkswagen, ma per fortuna nessun ferito. Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha procurato disagi alla circolazione, sono intervenuti i carabinieri di Ripatransone, che grazie alle testimonianze potranno ricostruire i fatti. Da una prima ricostruzione sembra che le auto procedevano tutte e tre in direzione di Offida, quando sono entrati in collisione tra di loro. Tanta paura per i passeggeri, ma per fortuna nessuna conseguenza per loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it