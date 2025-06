Capri-Napoli open | vincono i nuotatori di Romania e Australia

La seconda edizione del Capri-Napoli Open 2025 si conferma un evento di livello internazionale, con nuotatori provenienti da Romania e Australia che dominano le acque del Golfo di Napoli. Dopo il successo dello scorso anno, i concorrenti si sono sfidati in una traversata epica di 28 km, portando ancora una volta l’energia e la passione del nuoto estremo al centro dell’attenzione. La festa continua, e l’adrenalina è alle stelle: a chi toccherà il prossimo traguardo?

Ancora una festa internazionale per la seconda Capri-Napoli open 2025, la prima conclusasi al Circolo Canottieri  dopo l’esordio della settimana scorsa a Torre del Greco. In campo maschile a tagliare per il primo il traguardo posto nelle acque antistanti il Molosiglio, dopo una traversata di 28 chilometri iniziata da  Le Ondine Beach Club di Marina Grande, è stato il romeno Paul Georgescu,  che ha concluso la propria impresa in 9.04.18. Sorridente al traguardo Georgescu: “Sono contento anche se non del tutto soddisfatto dal crono finale. Pensavo e penso di valere un tempo inferiore ed ora che conosco meglio la gara sono certo che tornerò per fare meglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it