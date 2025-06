Capolavoro Juve e scippo alla Roma di Gasperini | si chiude l’affare da 25 milioni

La Juventus si prepara a compiere un vero e proprio capolavoro di mercato, mentre la Roma di Gasperini subisce uno scippo da 25 milioni. Con il Mondiale per Club in corso, i bianconeri lavorano silenziosamente per rafforzare la squadra e puntare in alto. Tudor dovrà affrontare le sfide di questa stagione, sperando di conquistare una qualificazione tranquilla in Champions e, perché no, inserirsi nella lotta al vertice. La sessione di mercato si fa sempre più calda e imprevedibile...

La Juve starebbe per chiudere l'affare. Colpo in dirittura d'arrivo: beffata la Roma di Gasperini. Mentre la squadra è impegnata nel Mondiale per Club, sul mercato la Juve continua a lavorare per formare la squadre per la prossima stagione. Tudor dovrĂ quantomeno evitare i patemi di questa stagione, cercando di ottenere una qualificazione quanto piĂą serena possibile alla Champions. E perchĂ© no, provare anche ad inserirsi per la lotta al vertice, cosa che nella stagione appena conclusa non è mai accaduta, con i bianconeri che hanno abdicato subito al loro ruolo di possibile contendente per il titolo.

