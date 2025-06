Capoeira e Batizado & troca de cordã | in contemporanea il campionato interprovinciale Libertas

Sempre della stessa disciplina, al PalaMangano si svolgerà in contemporanea il Campionato Interprovinciale Libertas, un momento di grande energia e passione che unisce atleti e appassionati. Un evento imperdibile per vivere l’essenza della capoeira, tra tradizione e spettacolo, e celebrare i progressi dei praticanti in un’atmosfera di festa e scoperta.

Ha preso ufficialmente il via ieri a Palermo la XXV edizione della “Batizado & troca de cordão” cerimonia durante la quale i praticanti di capoeira ricevono la loro prima corda (grado) o ne cambiano colore in base al livello raggiunto. Sempre della stessa disciplina, al PalaMangano si svolgerà in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Capoeira e "Batizado & troca de cordã": in contemporanea il campionato interprovinciale Libertas

In questa notizia si parla di: capoeira - batizado - troca - cordã

Capoeira e Batizado & troca de cordã: in contemporanea il campionato interprovinciale Libertas; Al Renbukan Sesto Fiorentino arriva il 5° Batizado Capoeira de Bahia.