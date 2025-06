Capitan Prestia oggi sposa Desirée

Oggi è un giorno speciale per il capitano Giuseppe Prestia e Desirée Impiccini, che si uniscono in matrimonio nella splendida cornice di Villa Monty Banks. Dopo un anno e un mese dalla magica proposta sul campo di gioco, il loro amore si consacra in una cerimonia indimenticabile. Un momento di gioia che segna un nuovo capitolo della loro vita, ricco di emozioni e promesse condivise. Che questa giornata sia l'inizio di un felice cammino insieme.

Oggi è un grande giorno per il capitano bianconero Giuseppe Prestia e la compagna Desirée Impiccini, pronti a convolare a nozze. La cerimonia si terrà a Villa Monty Banks. Il matrimonio avverrà quasi esattamente un anno e un mese dopo il magico scenario che il difensore cesenate aveva regalato alla propria fidanzata e al popolo del Manuzzi: la proposta era infatti arrivata direttamente sul terreno di gioco, subito dopo il fischio finale della finale di Supercoppa di Serie C, vinta grazie al pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia. Un momento davvero emozionante, con il fatidico sì di Desirée arrivato sulle note del brano ‘Perfect’ di Ed Sheeran e sotto una Curva Mare in festa, che ha confermato per l’ennesima volta il grande legame tra il difensore palermitano e la città di Cesena nonostante il suo acquisto avvenuto solamente nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: prestia - desirée - capitan - sposa

Capitan Prestia oggi sposa Desirée.