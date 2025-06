Capello torna su Calciopoli | Fa male scudetto regalato alla terza Noi i piu forti e le medaglie nessuno mi ha detto di…

Fabio Capello torna a parlare di Calciopoli, scuotendo il mondo del calcio con parole dure e sincere. L’ex allenatore della Juventus riflette sul dolore di quegli anni e sulla perdita degli scudetti conquistati sul campo, sottolineando come i suoi team fossero i più forti. Un intervento che riaccende le discussioni e ricorda quanto il fair play e la giustizia siano fondamentali nello sport. La verità di Capello ci invita a riflettere su valori e leggende del calcio italiano.

Sono uscite nella giornata di oggi le dichiarazioni molto dure su Calciopoli dell’allenatore ed attuale opinionista “Sky Sport” Fabio Capello, che nelle stagioni 200405 e 200506 si è visto revocare due Scudetti vinti sul campo con il club bianconero per le note vicissitudini che in questo ventennio hanno fatto parlare molto, non solo gli addetti . L'articolo Capello torna su Calciopoli: “Fa male, scudetto regalato alla terza. Noi i piu forti e le medaglie nessuno mi ha detto di.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Cobolli Gigli attacca l’Inter: “Come mai non è apparsa nel processo? Qualcuno potente ha nascosto il loro faldone e se fosse stata accusata. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

