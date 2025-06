Capello non molla | Non mi è ancora passata per lo scudetto di Calciopoli Scudetto regalato alla terza

Fabio Capello torna a parlare con passione dello scudetto revocato alla Juventus per Calciopoli, uno degli scandali più infami nella storia del calcio. La sua parole sono un’analisi sincera e senza filtri, che mettono in evidenza le emozioni e le controversie di un episodio che ha segnato profondamente il nostro sport. Ma cosa pensa davvero sulla decisione di assegnare lo scudetto all’Inter? Scopriamolo insieme.

Capello torna a parlare dello scudetto assegnato all'Inter per Calciopoli: lo sfogo del tecnico. Fabio Capello, intervistato da Netbetnews, torna sugli scudetti giustamente revocati alla Juventus per Calciopoli, il più grande scandalo della storia dello sport mondiale. Le parole su Juve e Inter. LE PAROLE – « Questa non mi è ancora passata, ti interrompo scusa perché si parla di due scudetti vinti sul campo, perché era una squadra più forte in assoluto. Cancellati? No, anzi regalati a qualcuno che è arrivato terzo; fa ancora male, malissimo! Io c'ho ancora le medaglie però a casa, nessuno mi ha detto di riportarle »

Moratti: «L’Inter del Triplete ha fatto la storia! Squadra del 98? Scudetto perso per una ladrata della Juve, e su Calciopoli dico…» - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, riflette sulla storica squadra del Triplete e sul controverso scudetto del '98, perso per un'ingiustizia a favore della Juve.

