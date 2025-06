Capannone in fiamme ordinanza del sindaco | Chiudete porte e finestre no al cibo raccolto dopo il rogo

Dopo l’incendio che ha devastato un grande capannone ad Angri, il sindaco Cosimo Ferraioli ha emanato un’ordinanza urgente: chiudete porte e finestre, e non consumate cibo raccolto nelle vicinanze. La sicurezza e la salute pubblica vengono prima di tutto, mentre si attendono i risultati delle analisi ambientali di Arpac e Asl. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni per tutelare voi e le vostre famiglie.

Dopo l'incendio della scorsa notte in un capannone di vaste dimensioni, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha emesso un'ordinanza sindacale in attesa dei risultati delle analisi ambientali di Arpac e Asl. L'avviso A tutela della salute pubblica, è stata disposta temporaneamente

