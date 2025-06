Capannone di 4000 mq distrutto da un incendio | si indaga

Un incendio devastante ha colpito questa notte ad Angri, distruggendo un capannone di 4000 mq dedicato all’ingrosso di computer e al mercatino dell’usato. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico evento. La comunità è in attesa di risposte e di un approfondimento sulla vicenda.

Grosso incendio questa notte in via Avagliana ad Angri. Ad andare a fuoco un capannone di circa 4000 m² adibito ad ingrosso di computer e mercatino dell'usato. Le operazioni di spegnimento Subito dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre di Sarno, Nocera e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Capannone di 4000 mq distrutto da un incendio: si indaga

In questa notizia si parla di: capannone - incendio - distrutto - indaga

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Capannone di 4000 mq distrutto da un incendio: si indaga; Capannone distrutto. Si indaga sulle cause. Telecamere al setaccio; LODI VECCHIO Indagini in corso dopo l’incendio che ha distrutto tre capannoni.

Impressionante incendio in capannone agricolo: fiamme visibili a distanza, sul posto 150 pompieri - BOLZANO – Questa notte, un incendio di proporzioni paurose ha distrutto un capannone agricolo al maso Sägemüllerhof, coinvolgendo numerosi trattori e macchinari all’interno. Come scrive nordest24.it

Capannone distrutto. Si indaga sulle cause. Telecamere al setaccio - E, sull’origine del rogo, indagano i carabinieri senza escludere alcuna ipotesi. Scrive ilrestodelcarlino.it