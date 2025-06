Caos Brescia la possibile fusione divide

Il mondo del calcio bresciano è in subbuglio: dopo settimane di incertezza, Massimo Cellino ha deciso di rischiare e potrebbe presentare la domanda di iscrizione alla Serie C, sfruttando una deroga della Figc. Una mossa che scuote le acque del club e ha diviso tifosi e addetti ai lavori: la sfida ora è capire se questa strategia porterà stabilità o ulteriori tensioni nel cuore della Lombardia. Il termine per completare la procedura si avvicina...

Colpo di scena in casa Brescia. Nelle ultime ore Massimo Cellino avrebbe rivalutato la possibilità di presentare la domanda di iscrizione per il campionato di serie C. A sorpresa nella giornata di ieri è emersa l'intenzione del patron del club lombardo di presentare comunque la domanda d'iscrizione alla terza serie, sfruttando una deroga concessa dalla Figc per i club coinvolti nei playout tra serie B e C. Il termine per completare la procedura ora è stato fissato per il 24 giugno, ma si potrebbe trattare di una mossa che difficilmente sarebbe in grado di produrre effetti concreti. Il mancato pagamento degli stipendi entro il 6 giugno e l'assenza della fideiussione obbligatoria di fatto rendono infatti la domanda del Brescia inammissibile.

