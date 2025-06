Cantine Brusa sotto la lente Procedura di liquidazione si muove anche la Procura

Il destino di Cantine Brusa, storica azienda di Toscanella di Dozza con oltre 130 anni di tradizione, si mette sotto la lente della procedura di liquidazione giudiziale, coinvolgendo anche la procura. Dopo aver richiesto la composizione negoziata della crisi, ora l’azienda si trova a fare i conti con un capitolo difficile della sua storia. Come evolverà questa vicenda e quali sono le ripercussioni per il territorio?

Il Tribunale di Bologna ha decretato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Cantine Brusa, storica azienda di Toscanella di Dozza (Bologna) con una storia risalente al 1888 e specializzata nella lavorazione e trasformazione di mosti d'uva in mosti e succhi concentrati. L'azienda, che fino a pochi mesi fa occupava una quarantina di dipendenti, aveva presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi a dicembre, per far fronte alla pesante situazione su cui ha inciso il mancato sviluppo, nei termini previsti, del piano di concordato avviato nel 2016. Come esperto era stato nominato il commercialista Renato Santini, il cui mandato è scaduto il 10 giugno quando, realizzata l'impossibilitĂ di realizzare il piano di composizione negoziata del debito, l'azienda ha deciso di portare i libri in Tribunale.

