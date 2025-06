Cantiere fermo nel centro della marina Residenti costretti a percorrere la strada in retromarcia

In mezzo a un caos senza precedenti nel cuore della marina, i residenti si trovano a vivere un incubo quotidiano: le strade bloccate, le auto in retromarcia e l’ambulanza costretta a percorrere 200 metri in modo complicato. La situazione sta emergendo come un vero e proprio fronte di emergenza, con danni alle auto e ai marciapiedi, e l’estate si avvicina, portando con sé il rischio di ulteriori disagi e ingorghi.

TORCHIAROLO – L’ambulanza ha dovuto percorrere circa 200 mt in retromarcia, tra le auto in sosta. Buona parte dei residenti è costretta a uscire dalla strada facendo inversione “a U” o percorrendola in retromarcia, per circa 200 mt. Qualcuno ha già rotto l’auto e un marciapiede. E l’estate è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cantiere fermo nel centro della marina. Residenti costretti a percorrere la strada in retromarcia

In questa notizia si parla di: retromarcia - percorrere - residenti - strada

Cantiere fermo nel centro della marina. Residenti costretti a percorrere la strada in retromarcia; Frascati | Ecco come la movida aggira la Ztl: retromarcia su viale Regina Margherita. Residenti infuriati...; Contromano, in retromarcia o con le targhe coperte. Così i furbetti della Ztl a Roma cercano di evitare la multa.

Retromarcia al casello autostradale: ecco cosa si rischia. Può costare molto caro - effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; circolare sulle corsie per la sosta di ... Riporta msn.com

Retromarcia al casello autostradale, occhio alla stangata: ecco cosa si rischia - Fra le manovre severamente vietate rientra sicuramente la retromarcia di fronte al casello autostradale. Scrive msn.com