Canoa velocità Carlo Tacchini quinto nel C1 1000 Argento per Christian Volpi nel KL2

L’entusiasmo si accende a Racice, dove gli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa regalano emozioni e medaglie all’Italia. Dopo una mattinata ricca di sfide, i nostri atleti si distinguono con risultati di rilievo: Christian Volpi conquista l’argento nel KL2 200 paralimpico, mentre Carlo Tacchini si piazza quinto nel C1 1000. La gara è solo all’inizio, e le speranze italiane sono più vive che mai.

Assegnati i primi nove titoli nella sessione mattutina della terza giornata di gare degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): l' Italia centra l' argento con Christian Volpi nella specialità paralimpica del KL2 200 maschile, mentre nelle specialità olimpiche arrivano il quinto posto di Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e l' ottava piazza di Andrea Schera nel K1 1000 maschile. CANOA VELOCITA'. SPECIALITA' OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini si classifica quinto con il crono di 3:50.628, a 3.847 dal romeno Catalin Chirila, medaglia d'oro in 3:46.

