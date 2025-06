Cane ucciso dai cacciatori condannati a pagare un maxi risarcimento

Un maxi risarcimento per aver messo fine ingiustamente alla vita di Keeran, il cane che rappresentava molto più di un animale: era un membro della famiglia e un alleato fedele. La giustizia ha finalmente fatto luce su questa tragica vicenda, condannando il cacciatore a pagare un'importante somma che speriamo possa servire a sensibilizzare contro gli eccessi e gli incidenti evitabili nel mondo venatorio. Una vittoria importante per tutti coloro che amano e rispettano la vita animale.

Fermo, 21 giugno 2025 – Ha avuto giustizia Keeran, cane speciale, un gigante dagli occhi dolci, un amico fedele. Un anno fa Keeran, il meraviglioso animale di Francesca Bertolutti, era stato ucciso da una fucilata di un cacciatore che l’aveva scambiato per un cinghiale. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza dopo la denuncia di Francesca che aveva perso un amico, un compagno di vita e di lavoro. Il cacciatore è stato condannato a pagare un risarcimento danni importante, più di 45 mila euro, per un danno che per Francesca è impossibile quantificare: “Volevamo giustizia per far capire che non si può sparare, in un terreno privato, solo vedendo qualcosa che si muove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane ucciso dai cacciatori, condannati a pagare un maxi risarcimento

