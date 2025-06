CANALE 5 | GERRY SCOTTI E L’IDEA DI THE WALL IN ALTERNANZA CON STRISCIA ANTEPRIMA

Novità bollenti in casa Mediaset: Gerry Scotti avrebbe chiesto di riportare in onda "The Wall" in access prime time, alternandosi con "Striscia la Notizia". Un'idea che potrebbe rivoluzionare gli eventi serali, confermando il forte ruolo del conduttore e suscitando grande curiosità tra i fan. L'eventuale ritorno di "The Wall" rappresenta un tassello importante nel palinsesto di Mediaset, e le prossime settimane riveleranno se questa proposta diventerà realtà.

Per quanto riguarda l’access prime time, si aggiunge un’indiscrezione che vi possiamo dare in anteprima su BubinoBlog: Gerry Scotti avrebbe chiesto a Mediaset di riportare in onda The Wall. L’operazione è in vista di una messa in onda nell’access prime time, in alternanza a Striscia La Notizia, attualmente condotta proprio da Gerry Scotti. The Wall non sembrava essere nei progetti di Mediaset che però ha scelto da accontentare la richiesta del conduttore. Sono quindi al lavoro per un pilot pare con una scenografia virtuale, visto l’elevato costo di quella originale. Un titolo, The Wall, che Scotti aveva ricordato tempo fa nel corso di un’intervista a Chi proprio parlando di una possibile sfida con Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: GERRY SCOTTI E L’IDEA DI THE WALL IN ALTERNANZA CON STRISCIA (ANTEPRIMA)

