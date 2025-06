Campi Flegrei trema ancora la terra | paura fra i cittadini

Le Terre dei Campi Flegrei tremano ancora, alimentando paura e preoccupazione tra i cittadini. Lo sciame sismico, che da settimane scuote questa affascinante regione campana, non accenna a placarsi, mantenendo alta l’attenzione di esperti e residenti. Nelle prime ore di questo sabato 21 giugno, una nuova scossa si è aggiunta alle tante già registrate, rinnovando l’incertezza sul futuro di questa zona vulcanica. La situazione resta critica e in evoluzione.

