Campi Flegrei nessuna criticità segnalata dopo la scossa di terremoto

Non è stata segnalata nessuna criticità in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.2. registrata ai Campi Flegrei. Non sono state segnalate criticità in seguito alla scossa di magnitudo 3.2 che è stata registrata alle 5 ai Campi Flegrei. Questa mattina su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito il . 🔗 Leggi su 2anews.it