Camorra a tavola | estorsioni e mozzarelle nel menù del clan Sangermano

Monteforte - C’è una camorra che non spara, o non sempre. Preferisce — quando può — imporre forniture, suggerire gusti, orientare acquisti. È la camorra che si veste da imprenditore, che si siede a tavola non per mangiare, ma per decidere chi mangia cosa e da chi. E se la mozzarella non è di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it