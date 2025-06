Camion sfonda la recinzione e resta in bilico sullo svincolo della tangenziale

Un episodio insolito e spettacolare si è verificato questa mattina a Cologno Monzese, quando un camion ha sfondato la recinzione di un parcheggio e si è trovato in bilico sullo svincolo della tangenziale Est. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha causato notevoli disagi al traffico. La scena, quasi da film, ha attirato l’attenzione di molti passanti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un camion in bilico sullo svincolo della tangenziale Est. Insolito incidente stradale a Cologno Monzese (Milano) nella mattinata di venerdì 20 giugno. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la recinzione di un'area di parcheggio di corso Roma, il tratto che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Camion sfonda la recinzione e resta in bilico sullo svincolo della tangenziale

In questa notizia si parla di: camion - recinzione - bilico - svincolo

Camion sfonda la recinzione e resta in bilico sullo svincolo della tangenziale Est.

Camion sfonda la recinzione e resta in bilico sullo svincolo della tangenziale - Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha abbattuto la recinzione del parcheggio restando in bilico sullo svincolo del ... Riporta milanotoday.it

Camion si schianta contro le barriere del casello, svincolo chiuso - Poco dopo le 10,30 di oggi, giovedì 9 gennaio, è stato chiuso l’ingresso allo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Scrive msn.com