Cambio last minute | Elia Cicerchia correrà su Toni I numeri

A causa di una zoppia riscontrata dal veterinario, il cavallo Olympia non potrà più partecipare alla corsa. Il Quartiere di Porta Santo Spirito ha prontamente deciso di affidare la staffetta a Elia Cicerchia, che monterà su Toni, già testato in precedenti sfide. Una svolta improvvisa che aggiunge un tocco di suspense e imprevedibilità alla gara, lasciando gli appassionati emozionati fino all'ultimo minuto.

A causa di una zoppia riscontrata dal veterinario della Giostra Roberto Gottarelli su richiesta del Quartiere di Porta Santo Spirito, il cavallo Olympia sul quale avrebbe dovuto correre Elia Cicerchia è indisponibile. Il giostratore gialloblu monterà su Toni, destriero con il quale ha già corso.

