Cambia il bonus mamme lavoratrici 480 euro a dicembre | a chi spetta e come richiederlo

Se sei una mamma lavoratrice con due o più figli a carico, attenzione alle nuove modalità del bonus di dicembre! La legge di bilancio ha infatti sostituito la decontribuzione con un contributo una tantum di 480 euro, erogato in un’unica soluzione. Scopri chi ne ha diritto, come richiederlo e come questa novità può fare la differenza per il tuo sostegno economico durante le festività natalizie. Ecco tutto quello che devi sapere!

Cambiano le modalità di erogazione del contribuito destinato alle madri lavoratrici con due o più figli a carico. L’ultima legge di bilancio aveva introdotto una misura di decontribuzione, ma ora, per alcune categorie, questa viene sostituita da un bonus di 480 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre. La novità è contenuta nel «decreto omnibus» approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, venerdì 20 giugno, che ha stanziato ulteriori 180 milioni, portando la dote complessiva del bonus a 480 milioni. «L’intervento è rappresentato da una somma di 40 euro al mese per 12 mesi, a valere sul 2025, da corrispondersi in un’unica soluzione nel mese di dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bonus - lavoratrici - euro - cambia

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi https://ilsole24ore.com/art/mamme-lavoratrici-arrivo-nuovo-bonus-480-euro-dicembre-le-autonome-o-termine-ecco-come-funziona-AHyGa0LB?utm_term=Autofeed&utm_me Vai su X

In arrivo il bonus madri lavoratrici da 480 euro ? Vai su Facebook

Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi; Bonus mamme lavoratrici, si cambia. A chi spetta e come richiederlo; Cambia il bonus mamme lavoratrici, 480 euro a dicembre: a chi spetta e come richiederlo.

Bonus mamme lavoratrici, cambia tutto: a quanto ammonta, chi potrà beneficiarne e come richiederlo - La misura di sostegno non sarà sotto forma di decontribuzione, ma diverrà un bonus da 480 euro che sarà elargito in un'unica rata ... Secondo msn.com

Cambia il Bonus Mamme, 480 euro a dicembre: a chi spetta e come richiederlo - L'intervento è a favore delle lavoratrici madri con due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ... Da msn.com