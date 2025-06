Cambia il bonus mamme 2025 | a chi spettano i 480 euro e come richiederlo

Se sei una mamma lavoratrice con due o più figli a carico, le novità sul Bonus Mamme 2025 potrebbero cambiare il tuo sostegno economico. Dopo le recenti modifiche, il contributo di 480 euro verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre, con risorse potenziate dal Governo. Ma chi ne ha diritto e come richiederlo? Scopri tutto nel dettaglio per assicurarti il supporto che meriti.

Roma, 21 giugno 2025 – Importanti novità in merito alla modalità di erogazione del contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico. L'ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si passa ad un bonus da 480 euro che verrà versato in un'unica soluzione a dicembre. Il Cdm, nell'ambito del Decreto legge Economia, ha aumentato il plafond di risorse a favore del provvedimento: nella manovra per il 2025 erano stati previsti 300 milioni di euro, sono stati stanziati ulteriori 180 milioni per un totale di 480 milioni. "L'intervento è rappresentato da una somma di 40 euro al mese per 12 mesi, a valere sul 2025, da corrispondersi in un' unica soluzione nel mese di dicembre.

