Cambg Cosa significa l’ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich

L’ultimo messaggio tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich nasconde un segreto ancora da svelare. Tra parole in codice, numeri e dialetto triestino, si cela forse una chiave per interpretare l’enigma di questa tragica vicenda. Gli esperti hanno analizzato attentamente questa corrispondenza, cercando di decifrare il significato nascosto dietro un linguaggio così criptico. Ma cosa significa realmente quel messaggio finale? È questa la domanda che apre nuove piste di indagine e speranze di verità.

Una serie di messaggi scritti con parole in codice, numeri, abbreviazioni e perfino espressioni in dialetto triestino: è questa la nuova chiave di lettura che potrebbe offrire uno spiraglio di verità sull’enigma ancora irrisolto della morte di Liliana Resinovich. I contenuti della corrispondenza privata tra la donna e il suo amico di vecchia data Claudio Sterpin sono stati analizzati da esperti attraverso una consulenza tecnica. Un linguaggio criptico ma affettuoso, che racconta un rapporto profondo e intimo tra i due, un legame che oggi appare sempre più centrale nel tentativo di ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: codice - claudio - sterpin - liliana

Omicidio Liliana Resinovich, messaggi in codice con Claudio Sterpin prima della scomparsa: cosa si scrivevano - Nel cuore del mistero sulla scomparsa di Liliana Resinovich emergono inquietanti dettagli: messaggi cifrati tra lei e Claudio Sterpin, custoditi in una chat segreta.

#liliana resinovich, l'ultimo messaggio (in codice) di #claudio sterpin il giorno in cui è scomparsa: «Ciao amore mio buongiorno» Vai su X

«Cambg…», abbreviazione di «Ciao amore mio buongiorno», è l'ultimo messaggio che Liliana Resinovich e Claudio Sterpin si sono scambiati prima della sua scomparsa Vai su Facebook

Cambg: cosa significa l'ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich. Lei non risponderà mai; Liliana Resinovich, Claudio Sterpin e l'ultimo messaggio in codice inviato nel giorno in cui è scomparsa: «Cia; Omicidio Liliana Resinovich, messaggi in codice con Claudio Sterpin prima della scomparsa: cosa si scrivevano.

Resinovich, i cinque hard disk di Sebastiano Visintin e le foto "scomode": gli scatti di Liliana con Sterpin raccolti in vent’anni - Nuovi interrogativi sul caso Resinovich a Quarto Grado, che torna ad accendere i riflettori sulla misteriosa scomparsa della donna avvenuta nel 2021. Si legge su msn.com

Liliana Resinovich, l'ultimo messaggio (in codice) di Claudio Sterpin il giorno in cui è scomparsa: «Ciao amore mio buongiorno» - 12, Claudio Sterpin invia questo messaggio a Liliana Resinovich. Segnala msn.com