camapagna aborto senza ricovero in sicilia

In Sicilia, una nuova campagna si batte per il diritto delle donne di scegliere l’aborto farmacologico senza ricovero. L’obiettivo è spingere il consiglio regionale ad approvare procedure chiare e uniformi, garantendo autonomia e sicurezza a tutte. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e rispettoso il percorso di interruzione di gravidanza, affinché ogni donna possa esercitare il proprio diritto in modo dignitoso e informato. È ora di fare sentire la voce della libertà e dei diritti femminili.

La campagna ha lo scopo di chiedere al consiglio regionale di approvare procedure chiare, definite e uniformi per l'aborto farmacologico in regime ambulatoriale, per garantire a tutte le donne la possibilità di scegliere l'interruzione della gravidanza farmacologica e di prendere il secondo.

