Calhanoglu non si espone Inter sicura! Galatasaray in attesa – CdS

Hakan Calhanoglu sogna di tornare al Galatasaray, ma al momento non spinge per un trasferimento dall’Inter. La società turca, ferma sulla proposta di 15 milioni di euro, attende una mossa ufficiale, mentre l’agente promette di portare il giocatore a Istanbul senza pressioni. La situazione resta in stallo, e i tifosi aspettano sviluppi che possano cambiare le carte in tavola. La strada verso il ritorno del centrocampista turco sembra ancora lunga, ma nulla è da escludere.

Hakan Calhanoglu è tifoso del Galatasaray e apprezzerebbe un trasferimento in Turchia, ma non sta forzando la mano con l’Inter. La situazione secondo il Corriere dello Sport. STALLO – Il Galatasaray è fermo per ora alla proposta di 15 milioni di euro, o meglio ancora non l’ha fatta ufficialmente all’ Inter. L’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, ha promesso al club turco di portare il giocatore a quella cifra ad Istanbul, ma a quanto pare non ha preso in considerazione la valutazione fatta dalla dirigenza meneghina. Da viale della Liberazione l’idea è che il regista valga almeno 35-40 milioni di euro, ad un prezzo minore Calhanoglu non partirà. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu non si espone, Inter sicura! Galatasaray in attesa – CdS

