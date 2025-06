Calhanoglu Galatasaray situazione di stallo | il turco forza la mano per l’addio all’Inter? Lo scenario

Calhanoglu e il Galatasaray vivono una situazione di stallo, con il centrocampista turco che pare spingere per lasciare l’Inter. Ma è davvero così? Mentre i rumors si fanno insistenti, il Corriere dello Sport chiarisce che finora non ci sono state richieste ufficiali né offerte concrete. Eppure, i contatti tra il club turco e l’entourage del giocatore continuano. Quale sarà il suo futuro? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa delicata trattativa.

Il Corriere dello Sport sottolinea che Hakan Calhanoglu non ha mai chiesto ai dirigenti del mercato Inter di essere ceduto, e al momento il Galatasaray non ha presentato alcuna offerta ufficiale. Tuttavia, i contatti tra il club turco e l'entourage del regista nerazzurro sono in corso. Il problema è di natura economica: l'Inter valuta il centrocampista tra i 35 e i 40 milioni di euro, mentre il Galatasaray sperava di chiudere intorno ai 15.

