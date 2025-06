Calhanoglu-Galatasaray si chiude a questa cifra | a trattare un mediatore speciale

Tra i Navigli milanesi e il Bosforo in fermento, Hakan Calhanoglu si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera: il Galatasaray si chiude a una cifra speciale, trattando un mediatore di grande spessore. Il desiderio di tornare a casa si fa sentire forte, mentre l'Inter aspetta con ansia e qualche euro in meno. Tra cuore e cifre, la trattativa trova il suo filo conduttore.

Tra milanese navigli e Bosforo in fermento, Calhanoglu ascolta il richiamo di casa. Il Galatasaray lo aspetta, l'Inter conta i giorni e i milioni. In mezzo, una trattativa tessuta piĂą con il cuore che con la calcolatrice – serieanews.com Hakan Calhanoglu vuole il Galatasaray, e il Galatasaray vuole Hakan Calhanoglu. L'Inter, dal canto suo, non è piĂą così gelosa del suo regista: venderlo, sì, ma senza sentirsi presa per il collo. Qui si gioca tutta la partita. Per settimane si è tirato in ballo un cartellino da 40 milioni, cifra dura da far mandare giĂą quando l'obiettivo ha trentun anni e una stagione discreta ma non celestiale alle spalle.