Calhanoglu Galatasaray Marotta assicura | Nessun malessere da parte sua questi rumors…

In un clima di attesa e speculazioni, il presidente Marotta ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter riguardo a Calhanoglu, recentemente al centro di voci su eventuali malesseri. Durante la conferenza pre-partita, Marotta ha assicurato che l’assenza del centrocampista turco nella sfida contro l’Urawa Red Diamonds non è altro che una fase di recupero, e il suo ritorno è previsto per la prossima gara contro il River Plate. La fiducia nel suo pieno recupero resta forte, rassicurando tutti i supporter nerazzurri.

Calhanoglu Galatasaray, sollecitato nel pre partita di Inter-Urawa Red Diamonds, il Presidente Marotta si è espresso sulla questione. Inter in campo in questi minuti per sfidare l’ Urawa Red Diamonds nella sfida valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club. Non figura in distinta Hakan Calhanoglu, in ripresa dal suo infortunio, che tornerà in campo presumibilmente per la sfida contro il River Plate. Sebbene non metta piede in campo dalla finale di Champions League, il turco è comunque chiacchieratissimo in questi giorni. Si inseguono, infatti, le voci su un suo possibile trasferimento al Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, Marotta assicura: «Nessun malessere da parte sua, questi rumors…»

In questa notizia si parla di: galatasaray - marotta - calhanoglu - assicura

Marotta rassicura: "Siamo un'Inter forte, supereremo questo imprevisto che non ci spaventa" Vai su Facebook

Marino non ha dubbi e poi annuncia: Calhanoglu? Mi fido di Marotta | ESCLUSIVO; Marino: Chivu allenatore dell'Inter mi intriga. Calhanoglu? I tifosi si fidino di Marotta; Calciomercato Lazio | Il Galatasaray su Calhanoglu: l'Inter guarda a Formello.

Calciomercato Inter: Calhanoglu vuole il Galatasaray, per Bonny è vicina la fumata bianca - Il centrocampista non cambia idea e vuole tornare in Turchia per indossare la maglia giallorossa. Secondo msn.com

Calhanoglu al Galatasaray: l’Inter prova uno scambio clamoroso - In pratica l’Inter avrebbe detto al Galatasaray di essere disposta a dargli Calhanoglu in cambio di Gabriel Sara, centrocampista di grande tecnica che i turchi hanno strappato al Norwich l’estate di ... Segnala calciomercato.it