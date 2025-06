Calhanoglu Galatasaray Inter chiara Il Messaggero | 40 milioni o niente

Il futuro di Hakan Calhanoglu rimane avvolto da un velo di incertezza, tra il desiderio di tornare al Galatasaray e le ambizioni dell'Inter. La società nerazzurra ha fissato un prezzo di 40 milioni di euro, lasciando poche alternative: o arriva un’offerta adeguata, oppure la trattativa potrebbe sfumare. In un mercato in continua evoluzione, solo il tempo dirà se questo importante centrocampista turco troverà una nuova casa o continuerà a scrivere la propria storia sotto la maglia nerazzurra.

Calhanoglu Galatasaray, l'Inter alza un muro da 40 milioni: la richiesta dei nerazzurri per il centrocampista turco. Ancora nubi sul futuro di Hakan Calhanoglu, in bilico tra la permanenza all' Inter e un ritorno in patria, al Galatasaray. Ecco le ultime dal Messaggero: «Il regista, che in Italia ha indossato pure la maglia del Milan, vuole il Galatasaray, ma la società è stata chiara: o arriva un'offerta da 35-40 milioni di euro o non se ne fa nulla. Il centrocampista sta cercando di convincere i dirigenti ad abbassare le pretese, anche perchĂ© i turchi al momento arrivano fino a 30 milioni di euro.

