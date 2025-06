Caldo infernale al Mondiale per Club i giocatori del Dortmund gettano la spugna | restano negli spogliatoi

Il caldo torrido al Mondiale per club sta mettendo a dura prova il cuore e la resistenza dei protagonisti in campo. I giocatori del Dortmund, sopraffatti dall’afa record, si sono rifiutati di affrontare le condizioni estreme, restando negli spogliatoi durante Borussia-Mamelodi. Un gesto che evidenzia come le temperature africane abbiano trasformato lo spettacolo in una sfida contro la natura stessa. Continua a leggere...

L'obbligo di disputare le partite del Mondiale per Club in pieno giorno malgrado le altissime temperature estive, sta costringendo i calciatori a giocare in condizioni limite. A tal punto che in occasione di Borussia-Mamelodi (ore 12:00 a Cincinnati, a 31 gradi) i panchinari del club tedesco hanno seguito il match rifiutandosi di andare in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Europee in difficoltà al Mondiale per club, Kovac: “I sudamericani più abituati al caldo" - Le parole del mister del Borussia Dortmund: “Ci sono 32 gradi all'ombra: è difficile per i tifosi sugli spalti, immaginatevi per chi sta in campo” ... Riporta msn.com