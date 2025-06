Calciomercato ufficiale | Florian Wirtz al Liverpool per una cifra monstre

Il calciomercato infiamma le settimane finali con un colpo da capogiro: il Liverpool ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Florian Wirtz, talento tedesco di soli 22 anni dal Bayer Leverkusen, per una cifra record tra 135 e 150 milioni di euro. Un investimento ambizioso che dimostra quanto i Reds credano nel suo potenziale. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella storia della squadra inglese, pronta a puntare forte sui giovani talenti.

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante tedesco Florian Wirtz, 22 anni, prelevato dal Bayern Leverkusen per la cifra record compresa tra 135 e 150 milioni di euro. Il Liverpool FC ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Il 22enne trequartista ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds dopo aver concordato condizioni personali e superato con successo le visite mediche. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: florian - wirtz - liverpool - cifra

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate - Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Florian Wirtz è pronto a firmare con il Liverpool per circa 100 milioni di sterline (cifra che potrebbe salire fino a 116 con i bonus). Dopo una stagione da protagonista con il Bayer Leverkusen, sarà il secondo acquisto estivo dei Reds dopo Frimpong. Vai su Facebook

#Liverpool, ora è ufficiale: #Wirtz è arrivato, cifra monstre al Leverkusen Vai su X

Wirtz al Liverpool: ufficiale il trasferimento dal Bayer Leverkusen per una cifra record; Ufficiale: Wirtz al Liverpool per una cifra monstre; Wirtz dal Leverkusen al Liverpool per una cifra mostruosa: 150 milioni di euro.

Wirtz dal Leverkusen al Liverpool per una cifra mostruosa: 150 milioni di euro - Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante tedesco Florian Wirtz, 22 anni, prelevato dal Bayern Leverkusen per la cifra record - Si legge su msn.com

Il Liverpool acquista l’ex rossonero Kerkez ad una cifra elevata: rimpianto Milan - Il Liverpool si prepara a rivoluzionare la rosa con acquisti di alto profilo dal Bayer Leverkusen e oltre. Scrive msn.com