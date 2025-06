Calciomercato tutte le notizie di sabato 21 giugno

Se sei appassionato di calcio, non puoi perderti le ultime novità del calciomercato di sabato 21 giugno. Dalle trattative calde di Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma, alle operazioni che infiammano l’estate italiana, tutto ciò che devi sapere è su Calciomercato.it. Resta aggiornato minuto per minuto e segui in tempo reale le mosse delle big di Serie A. La tua guida definitiva al mercato estivo ti aspetta!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jadon Sancho (Ansa) – Calciomercato.it Il Milan intensifica il pressing per Leoni e anticipare la concorrenza delle altre big: sul piatto 15 milioni più Colombo. Intanto i cugini dell’ Inter, sempre dal Parma, puntano a trovare l’intesa definitiva per Bonny. La Juve sfida il Napoli per Sancho, mentre in casa bianconera resta la grana Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di sabato 21 giugno

In questa notizia si parla di: calciomercato - notizie - tutte - sabato

