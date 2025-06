Calciomercato Roma idea Aguerd per la difesa | concorrenza diretta dalla Serie A

Roma si prepara a rinforzare la sua difesa con l’idea Aguerd, un nome caldo che sta facendo discutere tra i tifosi e la concorrenza di Serie A. La giornata di ieri ha segnato il ritorno di Frederic Massara a Trigoria, pronto a lavorare per costruire una squadra competitiva con Ranieri e Gasperini. L’obiettivo è chiaro: una campagna di mercato intelligente che possa portare i giusti innesti e rilanciare le ambizioni giallorosse.

La giornata di ieri ha segnato il ritorno a Trigoria di Frederic Massara, che ha così iniziato questa sua nuova avventura con la Roma, dove dovrà lavorare in simbiosi con Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini per costruire una squadra all’altezza in vista della prossima stagione. Per farlo il diktat è semplice: svolgere una sessione di mercato intelligente, muovendosi nel migliore dei modi per cercare di rinforzare una rosa all’interno della quale prima di tutto bisognerà ultimare le cessioni per il rispetto del Fair Play Finanziario. Una volta superato il 30 giugno, i pensieri saranno maggiormente indirizzati a quelle che saranno le operazioni in entrata, con tutti i ruoli che dovranno essere ritoccati con l’inserimento di giocatori di qualità e che si sposino bene con le caratteristiche del gioco di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it