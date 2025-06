Calciomercato Roma Gasperini ha le idee molto chiare | per ritornare in Champions servono questi giocatori!

Il calciomercato della Roma si infiamma con Gasperini che traccia la rotta verso la Champions, puntando su giocatori chiave per rinvigorire la rosa. Con Massara in prima linea, accelera su cessioni, rinnovi e nuovi colpi: ogni mossa è strategica per trasformare i sogni europei in realtà . La sfida è aperta e il futuro giallorosso si sta decidendo ora: ogni decisione può fare la differenza nella corsa al successo.

Calciomercato Roma: Massara accelera sulle cessioni, rinnovi e nuovi obiettivi sul tavolo. La situazione Il Calciomercato Roma entra nella sua fase piĂą calda con l’arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Una scelta immediata e mirata per affrontare al meglio un mese di giugno decisivo sotto il profilo finanziario. L’obiettivo primario, infatti, è chiudere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Gasperini ha le idee molto chiare: per ritornare in Champions servono questi giocatori!

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - gasperini - idee

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Gasperini comanda il mercato della Roma: tutti i nomi sulla lista di Ghisolfi; La Roma vuole accontentare Gasperini: da Kossonou a Lucca, la lista mercato; Si comincia a costruire la Roma di Gasperini: l'Atalanta ufficializza l'addio. Ghisolfi al lavoro: idee Lucca e Kossounou, nodo Svilar.

Calciomercato Roma, carta bianca per Gian Piero Gasperini. Ecco i nomi che vuole il tecnico giallorosso - Sarà carta bianca per l’ex tecnico nerazzurro Il calciomercato Roma entra nel vivo con l’inizio della nuova era targata Gian Piero Gasperi ... Segnala calcionews24.com

Calciomercato Roma news/ O’Riley osservato speciale, lo vuole Gasperini! E per le fasce… (15 giugno 2025) - O’Riley primo obiettivo per il centrocampo, in lista anche De Cuyper ... Riporta ilsussidiario.net