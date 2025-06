Calciomercato Napoli Juve avvisata | la sfida è aperta

Il calciomercato tra Napoli e Juventus si infiamma: la sfida 232 è più aperta che mai. Con il Napoli pronto a rafforzarsi per affrontare un anno ricco di impegni, l’attenzione si concentra sulle mosse strategiche di entrambe le squadre. In questa battaglia di mercato, ogni dettaglio può fare la differenza. Restate sintonizzati, perché le prossime settimane promettono sorprese e colpi di scena che rivoluzioneranno il panorama calcistico italiano.

Il Napoli campione d'Italia in carica, di fatto, ha tutta l'intenzione di allestire una squadra ancora più forte. Anche perché l'anno prossimo la squadra di Antonio Conte è attesa dalla bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli ha tutta l'intenzione di prendere altri giocatori. Tra le trattative in cui c'è il club partenopeo bisogna sicuramente inserire una dove c'è un duello in atto con la Juventus.

