Calciomercato Milan tentativo per Christensen | lui ha fatto sapere che …

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan punta forte su Andreas Christensen, pronto a rafforzare la sua difesa. Il giocatore ha già fatto sapere che è interessato a una nuova avventura e i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per portarlo a Milano. La trattativa potrebbe rivelarsi uno dei colpi più intriganti di questa sessione di mercato, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti.

Il Milan potrebbe fare un tentativo per Andreas Christensen in questo calciomercato estivo: lui avrebbe già fatto sapere che. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, tentativo per Christensen: lui ha fatto sapere che …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - tentativo - christensen

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Giuntoli penserebbe anche ad Asensio. Tomori può restare al Milan....; Le notizie di calciomercato del 6 luglio 2023; La Fiorentina non molla Beltran del River Plate: le news di calciomercato.

Christensen al Milan?/ Calciomercato, nuovo tentativo per il danese del Chelsea - ma la base di partenza rende complesso il tentativo del Milan che deve fare i conti con i problemi legati ... Lo riporta ilsussidiario.net

Calciomercato Milan/ Lo United sulle tracce di Kessie: piace Christensen! - In tal senso, le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Milan ci raccontando dell’interesse della dirigenza per Andreas Christensen, giocatore del Chelsea. Riporta ilsussidiario.net