Calciomercato Milan Musah primo obiettivo del West Ham | pronta l’offerta

Il calciomercato del Milan si infiamma: Yunus Musah, giovane e promettente centrocampista, è al centro delle attenzioni del West Ham. Il club londinese sembra pronto a sfoderare un’offerta convincente per assicurarsi le sue qualità e dare una scossa alla propria mediana. Riuscirà il Milan a trattenere il talento statunitense o Musah cambierà maglia? La risposta si farà sempre più vicina nelle prossime settimane.

Yunus Musah, duttile centrocampista del Milan, sarebbe il primo nome in lista del West Ham: ecco la possibile offerta del club londinese.

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

MUSAH AD UN PASSO DAL NAPOLI - Repubblica: "Il 22enne centrocampista statunitense è vicinissimo al club azzurro. Inutile il tentativo del West Ham, il diretto interessato vuole soltanto i campioni d’Italia e la possibilità di lavorare con Conte che lo insegue Vai su Facebook

Milan, in salita la trattativa con il Napoli per Musah. Può inserirsi in West Ham; Repubblica - Musah ad un passo al Napoli, ha rifiutato il West Ham: ecco chi andrà a sostituire; Repubblica - Musah ad un passo al Napoli, ha rifiutato il West Ham: ecco chi andrà a sostituire.

Il West Ham si muove per Musah: possibile scambio con il Milan - Le ultime indiscrezioni riferiscono di un possibile scambio con il Milan, ecco i dettagli. Lo riporta msn.com

Il Milan ha un nuovo piano su Musah, secondo la Gazzetta - potrebbero aprirsi nuove opportunità per Musah, con club della Premier League, come il West Ham, che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Da notiziemilan.it