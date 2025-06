Calciomercato Milan Morata | futuro lontano dai rossoneri ma arriva la smentita riguardo il passaggio al Como!

Il calciomercato estivo è in fermento, e il nome di Alvaro Morata continua a far parlare di sé nel mondo del calcio. Dopo voci di un suo possibile trasferimento al Milan, ora arriva una smentita riguardo un'eventuale esperienza al Como. La scena si infiamma ancora di più: quale sarà il futuro di Morata? Resta da capire se le prossime mosse porteranno sorprese o conferme, ma una cosa è certa: il mercato non dorme mai!

Il nome di Alvaro Morata torna a far discutere il mondo del calcio durante la sessione estiva di calciomercato. Per settimane si è parlato di un possibile approdo dell'attaccante spagnolo al Milan, alimentando le speranze di molti tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan, Morata torna o no? Ecco svelata la sua scelta per il futuro - Alvaro Morata, attaccante del Milan, è al centro di voci insistenti sul suo futuro. Mentre i tifosi sperano nel suo ritorno, nuove indiscrezioni rivelano che l’ex juventino ha preso una decisione definitiva.

Il futuro di Morata è un vero rebus. Tra le offerte di Getafe e Siviglia e la complessa situazione contrattuale con Milan e Galatasaray, dove giocherà?

Morata, ritorno a sorpresa in Italia? Como in pressing grazie a Fábregas; Milan, Morata e Bennacer godono con Galatasary e Marsiglia: cosa filtra sui riscatti; Clamoroso! Alvaro Morata a un passo dal Galatasaray, il Milan va così all-in su Santiago Gimenez.

Morata sta tornando in Serie A: si prende la rivincita sul Milan - La stagione di Alvaro Morata si è conclusa nel peggior modo possibile, con il grave errore del rigore in finale di Nations League.

Morata vuole cambiare di nuovo: contatti per l'addio al Galatasaray. Tra Como e fattore Allegri, cosa filtra - Alvaro Morata è un giocatore forte, generoso ma anche in perenne ricerca di nuovi stimoli.