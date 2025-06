Calciomercato Milan l’agente di Caprile | Futuro? La sua priorità …

Il calciomercato del Milan si infiamma con voci di mercato che coinvolgono Elia Caprile, giovane talento nel mirino dei rossoneri. Graziano Battistini, agente del portiere, ha svelato interessanti dettagli sul futuro del suo assistito, sottolineando le priorità e le ambizioni di Caprile. Resta da scoprire se questa voce si trasformerà in un affare concreto, ma una cosa è certa: il Milan continua a puntare sui giovani promettenti.

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo assistito, accostato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’agente di Caprile: “Futuro? La sua priorità …”

In questa notizia si parla di: agente - milan - caprile - calciomercato

Milan, nessuna offerta per il rinnovo di Theo Hernandez: e il suo agente … - Il futuro di Theo Hernandez al Milan è incerto: secondo le ultime notizie, il club rossonero non avrebbe ancora presentato alcuna offerta per il rinnovo del contratto del terzino francese.

Maignan al Chelsea: il Milan si tuffa su Svilar, l’alternativa è Suzuki. Chi sarebbe il sostituto ideale del portiere francese? Mike Maignan è ai saluti. Andrà al Chelsea, dove potrà giocare la Champions League e testarsi in Premier. Il Diavolo? I pali rosso Vai su Facebook

Caprile-Milan? L’agente interviene e fa chiarezza sul futuro del portiere; Calciomercato Cagliari, l’agente di Caprile: “Può restare, ma presto per dirlo”; Caprile alla Juve? La sua priorità è giocare.

Calciomercato Cagliari, l’agente di Caprile: “Può restare, ma presto per dirlo” - Il portiere del Cagliari verrà riscattato, ma occhio alla possibile rivendita immediata, mentre il club sardo guarda al mercato per la mediana e gli esterni ... Come scrive cagliaripad.it

Agente Caprile: «Elia resterà al Cagliari! Contatti con la Juventus? Posso dire che…» - Il riscatto da parte del Cagliari, i presunti contatti con la Juventus e tanto altro Il futuro di Elia Caprile, il promettente portier ... Da cagliarinews24.com