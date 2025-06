Calciomercato Milan facciamo il punto su Morata | il Como la Spagna e non solo

Il calciomercato del Milan si fa sempre più intrigante, con Morata al centro delle attenzioni. Tra rumors provenienti dalla Spagna, suggestioni dal Como e il desiderio di conferma in rossonero, il futuro dell'attaccante è ancora avvolto nel mistero. In un quadro di continui aggiornamenti, scopriamo quali scenari potrebbero delinearsi per un calciatore che potrebbe fare la differenza in Italia e oltre.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Morata è ancora tutto da decidere: il Como, la Spagna e. la permanenza al Milan.

