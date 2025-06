Calciomercato Milan – Dalla Spagna | rilancio rossonero per Guerra

Guerra è il primo obiettivo per il centrocampo e il Milan è pronto a una nuova offerta per il Valencia: tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rilancio rossonero per Guerra

In questa notizia si parla di: milan - guerra - calciomercato - spagna

Spalletti, la clamorosa rivelazione: «Il mio no al Milan? Non potevo fare la guerra ai tifosi dell’Inter…» - Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale, svela un retroscena clamoroso nel suo nuovo libro “Il paradiso esiste… Ma che fatica!”.

#Calciomercato @acmilan, dalla Spagna: “#JaviGuerra, offerta offensiva” - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Guerra #transfers Vai su X

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sull’affare Javi Guerra: il giornalista spagnolo Eduardo Esteve di ‘Onda Cero’ ha svelato alcuni dettagli sulla situazione del centrocampista L’entourage dello spagnolo (classe 2003) vorrebbe un rinnovo di contratto a 6 Vai su Facebook

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rilancio rossonero per Guerra; Alla scoperta di Javi Guerra: il centrocampista nel mirino del Milan; Il Milan punta una delle stelle dell'Europeo Under 21.

Rilancio Milan per Guerra: pronta una nuova offerta per il Valencia. Le ultime dalla Spagna - Le ultime dalla Spagna Il Milan è molto attivo sul mercato per rinforzare il suo centrocampo. Secondo informazione.it

Javi Guerra Milan, si prepara una nuova offerta. Le news di calciomercato - Il Milan ha deciso di puntare su Javi Guerra perchè il centrocampista spagnolo è un mix raro di qualità tecniche e fisiche. Segnala sport.sky.it