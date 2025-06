Calciomercato Milan Chiesa ha aperto al trasferimento | i dettagli E il Napoli …

Il calciomercato estivo si infiamma: Federico Chiesa ha aperto alla possibilità di un trasferimento, accendendo il fermento tra Napoli e Milan. Entrambi i club sono pronti a sognare in grande, ma quali sono i dettagli di questa suggestiva opportunità? Scopriamo insieme le ultime novità e cosa potrebbe riservare il futuro del talento italiano.

Federico Chiesa è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo: sulle sue tracce il Napoli e il Milan, a cui avrebbe aperto.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Chiesa in rossonero: piovono conferme, c’è solo il nodo formula; Chiesa lancia segnali ad Allegri: il Milan ne valuta le condizioni fisiche; Chiesa via da Liverpool: destinazione a sorpresa e apertura totale.

Federico Chiesa: rientro in A vicino, ma non c’è solo il Milan - Dopo una stagione al Liverpool (con 6 sole presenze nella Premier League vinta da Reds, più altre 8 fra coppe nazionali e Champions), federico Chiesa sembra sempre più convinto di fare ritorno in Seri ... Da msn.com