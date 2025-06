Calciomercato Milan accordo con Xhaka! Si tratta con il club per il centrocampista svizzero! Settimana decisiva?

Il calciomercato del Milan si infiamma: accordo vicino con Granit Xhaka, il centrocampista svizzero di esperienza internazionale che potrebbe rivoluzionare il cuore della mediana rossonera. La trattativa è in pieno fermento e si attende una svolta decisiva questa settimana, momento cruciale per il futuro della squadra e per le ambizioni in vista della prossima stagione. La rosa del Milan potrebbe arricchirsi di un vero colpo da 90: la strada verso l’intesa è ormai tracciata.

Il calciomercato Milan entra nel vivo con una trattativa che sta infiammando i tifosi rossoneri: si tratta di Granit Xhaka, centrocampista svizzero di caratura internazionale, individuato come rinforzo ideale per la mediana nella stagione 20252026.

