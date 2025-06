Calciomercato Juventus ricordi Bijol? Deciso il futuro del difensore ecco in quale squadra giocherà nella prossima stagione Accordo raggiunto gli aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus continua a riservare sorprese e novità di rilievo. Ricordi Bijol? Il difensore, tra i più apprezzati della Serie A, ha scelto di intraprendere una nuova avventura all’estero. Dopo aver messo in mostra tutte le sue qualità in Italia, Bijol vola in Premier League, firmando con il Leeds United. Ecco cosa c’è da sapere sul suo futuro e gli aggiornamenti ufficiali che fanno discutere gli appassionati.

Calciomercato Juventus, ricordi Bijol? È stato deciso il futuro del calciatore, ecco dove giocherà nella prossima stagione. Accordo raggiunto. Uno dei difensori più solidi e apprezzati della Serie A saluta l’Italia e vola in Premier League. Come annunciato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Jaka Bijol ha firmato il suo contratto come nuovo giocatore del Leeds United. L’accordo è stato concluso e confermato, con il club inglese che si assicura un rinforzo di grande spessore per il proprio reparto arretrato. Il retroscena bianconero: un obiettivo concreto di gennaio. Jaka Bijol, roccioso difensore centrale sloveno classe 1999, è stato per anni una colonna portante dell’Udinese, club che lo ha lanciato e consacrato nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, ricordi Bijol? Deciso il futuro del difensore, ecco in quale squadra giocherà nella prossima stagione. Accordo raggiunto, gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juventus - ricordi - bijol - deciso

Juventus: Kostic lascerebbe Torino, piacerebbe Bijol per il settore difensivo - La Juventus potrebbe fare diverse cessioni importanti nel calciomercato estivo. Come scrive it.blastingnews.com

Udinese, infortunio Bijol: le ultime in vista della Juventus - in casa della Juventus mancheranno Thauvin e Lucca (l’attacco titolare) e, molto probabilmente, dovrà fare a meno anche di Bijol. Segnala msn.com